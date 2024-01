Mascherine e coriandoli in piazza

Spinetoli, tutto è pronto per il Carnevale della cittadina della media vallata del Tronto organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco, della parrocchia San Paolo e dall’Avis Spinetoli-Pagliare. La manifestazione rivolta soprattutto ai più piccoli ha in programma tanti appuntamenti; si inizierà giovedì 8 febbraio, alle 16, a Pagliare del Tronto, nella sala parrocchiale Paolo Rossi, in piazza Kennedy, con la festa di Carnevale con animazione e che vedrà anche l’intervento del mago Max. Mentre sabato, 10 febbraio, a partire dalle 15 festa con animazione, sfilata, premiazione delle maschere, alle 17 si terrà la premiazione del XIX concorso scolastico ‘Rappresenta il Carnevale con fantasia’ che vede coinvolti gli alunni delle V classi, della scuola primaria Spinetoli-Pagliare. I premi saranno offerti dal negozio ‘Edicolando con Mery’.