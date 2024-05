Massi se la prende con la Dea Bendata: "Solita sfortuna. Siamo al lavoro per costruire una grande squadra"

La Sambenedettese viene beffata. Il presidente Vittorio Massi commenta amaramente l’esito della gara: "La solita sfortuna che non ci ha mai abbandonato in stagione è arrivata anche in questa partita. Potevamo vincere questa finale playoff per accedere agli eventuali ripescaggi ed invece una sfortunata autorete ci ha precluso questa possibilità. Abbiamo dimostrato di avere una squadra forte. Peccato perché la vittoria era a un passo e avremmo avuto una meritata chance negli eventuali ripescaggi. Purtroppo il campionato lo abbiamo perso noi, commettendo una serie di errori che alla fine sono costati cari. Da qualche giorno abbiamo iniziato ad analizzarli per migliorare in vista della prossima stagione dove cercheremo di fare un’altra grande annata. Nomi non ne voglio ancora fare, ma posso dire che vi sarà un direttore generale che parlerà per me visto che in stagione ho già parlato troppo. Kerjota? Posso dire che di calciatori ne ho visti tanti. Ora cercheremo di costruire una grande Samb in grado di vincere il prossimo campionato".

Prende poi la parola anche mister Mancinelli: "C’è dispiacere per il risultato, potevamo vincere e non ci siamo riusciti. Finisco questa stagione da imbattuto . Ringrazio tifosi, società e calciatori per questa annata, vedremo con i dirigenti quale sarà il mio futuro". Ieri in tribuna c’era anche Ottavio Palladini.