Massimo Pericolo apre il Summer fest

Sarà Massimo Pericolo, rapper di Gallarate, ad aprire l’edizione 2024 dell’Ascoli Summer Festival. Lo ha annunciato il Sindaco Marco Fioravanti con un post su Facebook anticipando il primo degli ospiti della sempre apprezzata rassegna musicale estiva della Città delle Cento Torri: "Una delle principali sorprese nella scena musicale degli ultimi anni – ha scritto il primo cittadino – tra i rapper più amati dalle giovani generazioni: domenica 11 agosto l’Arena Squarcia tornerà a riempirsi di ragazzi". Dopo il sold out per il memorabile concerto tenuto il 13 gennaio scorso al Mediolanum Forum D’Assago e quello del tour nei club, Massimo Pericolo è infatti pronto a tornare live nelle maggiori città d’Italia con uno spettacolo unico, energico e coinvolgente. Un tour estivo che prenderà il via l’8 giugno dal Chroma Festival di Bastia Umbra e che terminerà il 28 agosto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. A due anni di distanza dall’album precedente e anticipato dall’emozionante video di "Non parlarmi (outro)", il 1° dicembre ha finalmente visto la luce uno degli album più attesi dell’anno. "Le cose cambiano" è un messaggio di speranza da parte di Massimo Pericolo per le persone che vengono dal suo stesso niente e parallelamente è uno statement del rapper che vuole dimostrare una svolta non solo nella sua vita ma anche nella propria visione artistica. In sedici nuove canzoni Vane racconta in maniera unica ed estremamente lucida la sua storia e quella dei suoi amici, della sua gente, dei luoghi magici e complicati che vive ogni giorno: "Le cose cambiano" è un album dedicato alla provincia. Accompagnato da una squadra inedita di produttori tra cui l’ascolano Dario ‘Dardust’ Fainie assieme a Shune, Greg Willen, NKO, 2nd Roof, Crookers, Xqz, TempoXso & Janax, Yung Purple e assieme ad artisti di rilevanza nazionale nei featuring Guè, Tedua, Baby Gang, Emis Killa, Niko Pandetta, Speranza, Rafilù e Fight Pausa, il terzo album di Massimo Pericolo segna un ritorno con i fuochi d’artificio. I biglietti per il concerto di domenica 11 agosto all’Arena Squarcia di Ascoli, sono già in vendita online con tagliando unico al prezzo di 34,50 euro.

Valerio Rosa