Matteo Pagnoni allo studio Cinemattyc. L’incontro con l’associazione Mosso Piceno

Prosegue a Monteprandone l’attività promossa dall’Associazione di fotografia Mosso Piceno che per i prossimi due appuntamenti avrà come ospite Matteo Pagnoni dello studio Cinemattyc di Centobuchi. Il primo è in programma domani sera il secondo mercoledì 17 gennaio, con inizio alle 21. Saranno due incontri dedicati al video: "Dall’approccio al video, alle riprese fino all’editing finale". Gli incontri sono ad ingresso libero. Matteo Pagnoni, 4 anni, fin da piccolo ha iniziato a cimentarsi nella fotografia impiegando una Canon analogica, prendendola di nascosto dal papà, che nota subito una vena diversa rispetto alla normalità nei suoi scatti ’rubati’. Solo negli anni 90 entra in possesso delle prime handycam e da qualche anno è entrato nel mondo del professionismo realizzando Videoclip, DocuFilm e video reportage, e dall’anno scorso lavora anche come direttore della fotografia e regista per alcune produzioni televisive.