Maxi furto di gasolio, 40enne condannato

Il tribunale di Ascoli ha condannato a un anno e dieci mesi di reclusione G.D.A, un casertano di 40 anni, difeso dall’avvocato Emiliano Carnevali, accusato di furto aggravato insieme ad un altro soggetto, compaesano che in precedenza ha patteggiato la pena. Anche un terzo soggetto ha definito la sua posizione in altra sede. I fatti oggetto del processo risalgono al 5 novembre del 2022. I tre quel giorno si introdussero nell’area in cui sono collocati i ripetitori radio appartenenti al Reggimento Trasmissioni dell’Esercito Italiano al monte dell’Ascensione, nel territorio del comune di Rotella, impossessandosi di 1.800 litri di gasolio che alimentavano un generatore di elettricità. Per farlo si sono recati sul posto, attrezzati con un furgone Peugeot privo di targhe; hanno forzato una grata sulla cabina al cui interno c’era la cisterna contenente il gasolio. Con l’aiuto di una pompa di aspirazione hanno trasferito il carburante in due cisterne che avevano al loro seguito sul furgone, una di 1.000 litri di capacità e l’altra di 800 litri. Due hanno agito e il terzo ha fatto da palo all’esterno. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili.