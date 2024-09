Maxi incidente sulla Salaria. Quattro auto distrutte a Colli

E’ di quattro auto distrutte il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri mattina, alle 12.30, lungo la strada Salaria, nella frazione di San Giuseppe. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ad entrare in collisione sia stata una Micra Nissan con un’Alfa Romeo 156, la prima procedeva in direzione Ascoli-San Benedetto, mentre l’altra era intenta a svoltare in via degli Studi. Per cause che sono ancira in corso di accertamento le due auto si sono toccate, un urto violento che ha fatto schizzare entrambe fuori strada, la loro corsa è finita contro due mezzi in sosta, un Maggiolino Volkswagen e una Fiat Punto, che erano parcheggiate ai lati della strada. Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni, altrimenti le conseguenze potevano essere ben più pesanti. Tanta paura, ma per fortuna nel sinistro non si sono registrati feriti, solo danni alle auto.

m.g.l.