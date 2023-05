Maxi rissa in centro Tutti assolti

Sono state tutte assolte le cinque persone accusate di aver preso parte ad una violenta rissa avvenuta il 23 marzo 2019 davanti ad una sala giochi nel centro storico di Ascoli. A processo sono finiti un foggiano di 22 anni, un ucraino di 23, un marocchino di 23, una donna rumena di 22 e un ascolano di 29 anni. Sono difesi dagli avvocati Corradetti, Franchi, Occhiochiuso, Tonoli e Ancona. Fu una lite piuttosto violenta al termine della quale rimase a terra seriamente contuso l’ascolano che riportò lesioni guaribili in 30 giorni. Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli ad aggredirlo sarebbero stati gli altri quattro imputati che devono rispondere anche di lesioni oltre che del reato di rissa, comune anche alla vittima. Alla rissa partecipò anche un ragazzo non ancora 18enne per il quale procede la procura per i minori di Ancona. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice non ha ravvisato elementi a supporto della tesi dell’accusa ed ha assolto tutti gli imputati.