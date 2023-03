Maxi sequestro di vongole pescate illegalmente

La filiera della pesca e il commercio dei prodotti ittici sempre sotto osservazione da parte della capitaneria di porto di San Benedetto, in modo particolare in occasione delle principali ricorrenze, come la Pasqua. Nella mattina di mercoledì i militari del nucleo operativo della guardia costiera hanno condotto un controllo nell’area portuale, dove hanno scoperto la presenza di 80 chilogrammi di vongole pescate illegalmente, senza informazioni di tracciabilità e abbandonate sulla banchina. Prodotto, secondo i militari della Marina, che era destinato al commercio abusivo, fuori dal normale circuito. Ora il caso si è spostato in capitaneria dove sono in corso accertamenti per risalire all’imbarcazione con cui sono state portate a terra e a chi le ha abbandonate sulla banchina per evitare le pesanti sanzioni previste dalla normativa. Le vongole sono state sottoposte a verifica da parte del personale sanitario addetto e poiché erano ancora vive, con una motovedetta dalla guardia costiera, sono state riportate in mare.