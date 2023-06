Maxi truffa con il superbonus "Sequestrati quattro milioni di crediti fiscali già negoziati"

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli si prepara a mettere in atto un’attività intensa di controlli ai tanti cantieri che sono aperti nel territorio piceno grazie alle varie agevolazioni sovvenzionate con soldi pubblici, vale a dire Superbonus 110%, Bonus facciate, Pnrr, etc. Già l’inverno scorso un’operazione aveva portato all’arresto di tre persone (due in carcere e uno ai domiciliari) e alla sospensione dalla professione di un geometra ascolano. A seguito di accertamenti, agenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria in stretta sinergia con la sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Ascoli, hanno infatti dato attuazione ad un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente per oltre 4 milioni di euro di 22 immobili (siti nei comuni di San Benedetto, Monteprandone e Monsampolo di cui alcuni schermati con Trust), due autovetture, un autocarro, due moto, un orologio Rolex Datejust con indici in diamanti, arredamenti di pregio e disponibilità finanziarie. "A questi vanno aggiunti ora sequestri per altri 4 milioni – ha annunciato ieri il comandante provinciale delle Fiamme Gialle Gianfranco Lucignano – Abbiamo infatti rintracciato crediti che erano nei cassetti fiscali degli indagati, più altri che erano già stati negoziati". Ma questo secondo il colonnello Lucignano non può essere l’unico caso nel Piceno. "Sicuramente ci sono altre magagne; stiamo facendo un’analisi ancora più approfondita perché, visti anche i dati nazionali, non può essere un caso isolato. D’altronde questo dei Bonus del settore costruzioni è stato l’affare illegale più importante negli ultimi anni in Italia, per cui sono convinto che ce ne sono altri anche in provincia di Ascoli che dobbiamo individuare e disinnescare". Sul fronte della spesa pubblica le direttive operative impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR. Negli ultimi 17 mesi, i reparti operativi hanno svolto 235 interventi nel settore, cui si aggiungono 87 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea (EPPO), al cui esito sono stati denunciati 113 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 28 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 1 milione di euro. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell’Unione europea ammontano a oltre 100 mila euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 295.057 euro.

Peppe Ercoli