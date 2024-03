Meccanico, falegname, muratori e carpentieri

Sono diverse le opportunità di lavoro nella provincia di Ascoli. Di seguito alcuni annunci proposti dal centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca meccanico per mezzi pesanti con esperienza nel ruolo. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca apprendista falegname, under 30, con buona manualità. Altra azienda della provincia di Ascoli ricerca manutentore elettromeccanico con esperienza nel ruolo o apprendista. Altra azienda, sempre in provincia, ricerca muratori e carpentieri edili con esperienza nel ruolo o apprendisti. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca personale con esperienza in officina meccanica (molatura, saldatura, assemblaggio) e installazioni presso clienti dei prodotti realizzati. Si ricerca anche fabbro/saldatore per la realizzazione di manufatti in ferro e/o lamiere e lavorazione acciaio Inox. E’ richiesta minima esperienza nel ruolo. Per azienda si ricerca autista escavatorista con patente C che abbia pratica nell’utilizzo di mezzi pesanti come escavatori, camion e rimorchio per trasporti. Contattare il centro per l’impiego di San Benedetto (tel. 0735/6556-50/27/18).