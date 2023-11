Metalmeccanico, fabbro e magazziniere

Lual srl unipersonale di Civitanova ricerca addetti alla manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idraulici. Propone un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. La sede di lavoro è a Montegranaro. Contatti: tel. 3711556841. Azienda metalmeccanica di Montegiorgio ricerca, invece, operario metalmeccanico-fabbro automunito con proposta di contratto a tempo determinato (trasformabile e rinnovabile) ed orario a tempo pieno. Inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 42919 a centroimpiegofero.ido@regione.marche.it. Ancora,Sbrolla srl di Sant’Elpidio a Mare ricerca magazziniere addetto alle consegne (conoscenza di articoli ortofrutticoli, consegne), automunito, con patente b, c. La proposta è di un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile), con orario 04.00 - 11.00 (compreso il sabato). Contatti: email: info@sbrollafrutta.it. Per tutti questi annunci rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, telefono: 0734212656 - 0734212670).