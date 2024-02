Mezzina tra buche e avvallamenti. Un tratto rosicchiato dalla frana

A Castel di Lama la strada provinciale Mezzina è come il groviera. Non solo asfalto che manca, ma piene di avvallamenti, sprofondamenti e buche. Il primo tratto della strada è ridotto ai minimi termini. Un pericolo per chiunque cammini su due ruote, ma anche per gli automobilisti e i pedoni. Al primo e secondo chilometro, dopo la rotatoria sulla Salaria, l’asfalto sulla carreggiata in direzione Offida, è come le montagne russe, ci sono una serie di avvallamenti risultato delle numerose pezze messe in questi anni, molte auto purtroppo invadono la corsia opposta per evitarle. La situazione è grave da anni, ma negli ultimi tempi è addirittura peggiorata. Prima di arrivare nel piccolo centro, di contrada Valentino, una frana ha rosicchiato la carreggiata, dopo il taglio di un pioppo la scarpata è sprofondata, ma nessun intervento è stato fatto. Solo al passaggio delle gare ciclistiche ci si preoccupa di mettere una rete rossa, tra l’altro molto pericolosa per i ciclisti e i segnali, per il resto giace così nell’abbandono da anni. Per non parlare della rotatoria di contrada Valentino, autentica cattedrale nel deserto, dove si susseguono buche pericolosissime e inoltre si riscontra una pendenza che lascia aperte molte perplessità. Inoltre i pedoni, che arrivano da contrada Valentino e vogliono rimanere sul lato sinistro della strada, in direzione Offida, sono a rischio perché le auto passano raschiando quasi il muro. Una situazione pericolosissima. La Mezzina è stata ammodernata e messa in sicurezza, ma il primo tratto è un autentico disastro. Inoltre è auspicabile porre attenzione sulle auto che corrono tantissimo. Ci sono abitazioni, imbocchi a raso, animali e persone a piedi, è auspicabile percorrere la strada moderando la velocità.

m.g.l.