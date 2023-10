Mezzo milione per i lavori. La Fortezza Pia torna a splendere. Nuova illuminazione completata

La Fortezza Pia torna a splendere anche di notte grazie alla nuova illuminazione che, a partire da ieri, è tornata a mettere in risalto la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici della città. Un intervento iniziato quattro anni fa dall’Arengo con un impegno di bilancio pari a 512mila euro. "La fortezza brilla di nuova luce grazie al nuovo impianto di illuminazione che abbiamo realizzato con il contributo dell’amministrazione e in virtù di un disegno che non riguarda soltanto l’illuminazione di questo monumento – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Abbiamo ottenuto 5 milioni di euro dal cinque per mille e stiamo facendo un importante progetto di messa in sicurezza che va dalla fortezza fino al teatro romano. E anche dentro la fortezza stessa per consentire di avere un’attrazione turistica importante. Questo favorirà l’arrivo dei turisti grazie alla presenza di attrazioni da realizzare mediante un progetto innovativo. L’avvio di questa nuova luce ha una certa rilevanza perché quando si arriva in città già dalla superstrada si può ammirare questo sito caratteristico da una prospettiva diversa". Ad essere presenti ai momenti andati in scena ieri sera sono state quasi cinquecento persone. Una bella cornice di presenze che hanno mostrato l’attaccamento dei cittadini nei confronti di una zona caratteristica del Parco dell’Annunziata. Prima dell’accensione ad allietare i presenti è stata la nota Compagnia dei Folli che per l’occasione ha riproposto lo spettacolo ‘In fabula’, una rappresentazione nella quale la luce vince sulle tenebre. "Siamo partiti dall’illuminazione delle due piazze principali – prosegue - e ora la stessa cosa è avvenuta anche qui. Abbiamo capito che con la luce possiamo migliorare l’architettura e la forma della città. Sicuramente faremo altri interventi del genere per valorizzare al meglio il nostro patrimonio artistico".

mas.mar.