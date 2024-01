Mina alla Sentina, arrivano gli artificieri da Padova

Saranno gli esperti del gruppo ’comfop nord’ (comando forze operative) di Padova a disinnescare la mina terrestre rinvenuta sabato pomeriggio in zona sentina a Porto d’Ascoli. Si tratta di personale dell’alto comando multifunzionale dell’esercito a valenza interregionale, con comando nella città di Padova. Nella mattina di ieri dalla prefettura di Ascoli è partita la richiesta al ’comfop nord’ e adesso si attende la disponibilità del personale addetto che dovrà recarsi a San Benedetto per compiere l’operazione di recupero dell’ordigno bellico risalente, probabilmente, alla seconda guerra mondiale. Dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato la mina a ridosso di uno staccato di legno a pochi passi dalla spiaggia, le forze dell’ordine sono intervenute per il sopralluogo e la messa in sicurezza dell’area. La polizia locale, dopo l’ordinanza sindacale, ha disposto una doppia recinzione, una vicina all’ordigno e l’altra a più ampio raggio. Le operazioni, dirette dalla prefettura, sono state affidate al comando della capitaneria di porto, competente per territorio. Potrebbe trattarsi di una mina anti uomo M41 oppure di una mina anti carro di fabbricazione tedesca.