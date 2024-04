’Miseria e nobiltà’ sul palco

Dopo la pausa pasquale, sabato al Teatro delle Energie di Grottammare torna la rassegna Commedie Nostre, organizzata dall’associazione Lido degli Aranci e dell’amministrazione comunale. La compagnia Gente Nostra di Ascoli Piceno porterà in scena lo spettacolo ’Miseria e Nobiltà’. La rassegna proseguirà con un doppio appuntamento sabato il 13 aprile: al Teatro delle Energie, dove andrà in scena ’Lu Vaùlle’ della pluripremiata compagnia ’La Nuova’ di Belmonte Piceno. Al Teatro Kursaal invece, si daranno appuntamento più di 100 giovanissimi animatori provenienti da tutta Italia, formatisi con un corso ad hoc nei giorni precedenti a Grottammare, per divertire i tanti frequentatori ed ospiti dei villaggi turistici di tutta la Penisola. Ingresso singolo per la serata di ’Commedie Nostre’ 8 euro, mentre per assistere alle performance dei giovani nel Teatro Kursaal, l’ingresso sarà gratuito.