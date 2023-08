Miss Italia parla fermano Quattro ragazze alle prefinali

La nuova Miss Marche Swami Morici, eletta sabato notte a Civitanova, viene da Serra San Quirico, tuttavia è il fermano il territorio più prolifico di bellezze al femminile quest’anno. Sì perché delle 10 ragazze della regione che si sono qualificate alle pre-finali nazionali del concorso (data e sede ancora da stabilire), ben 4 sono di questa provincia: Chiara Clementi, Veronica Governatori, Giordana Vannini e Mariasole Sbaffoni.

Nessun’altra provincia ne ha così tante e addirittura quelle di Macerata e Pesaro sono rimaste a secco. La Clementi è la sangiorgese del poker, vincitrice di una delle fasce più prestigiose, quella di Miss Eleganza conseguita proprio nella selezione allestita nella sua città. La 18enne neo-diplomata al Liceo Classico, viso delicato e carnagione chiara, è piaciuta molto anche sabato a Varco Sul Mare, al punto da risultare seconda assoluta per la giuria. Non solo, ha avuto direttamente dalla Mirigliani anche la nuova fascia Miss Social Marche, per i video fatti con cui ha promosso la regione Marche.

La Governatori invece di anni ne ha 21 e viene da Servigliano. Lei va alle pre-finali con la fascia di Miss Cinema, precisa per una ragazza che studia sì Scienze motorie ma sogna di lavorare nel grande schermo. Veronica colpisce in particolare per gli occhi. Infine c’è un tandem tutto di Porto Sant’Elpidio.

La Vannini ha 18 anni, più piccolina di statura rispetto alle altre ma con un viso bello bello. Anche per lei fascia importante, Miss Miluna. Sabato si è anche esibita nella salsa, del resto è ballerina di latino-americano a buonissimi livelli. Infine la Sbaffoni, 22enne laureata in Scienze dell’educazione che sogna di diventare psicomotricista e che ha preso la fascia di Miss Rocchetta nella selezione di Numana. Già da qualche anno calca le passerelle di Miss Italia e finalmente ha ottenuto l’ambito pass.

Andrea Scoppa