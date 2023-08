Modena city Ramblers al SS Crocifisso

Si scaldano i motori per la tradizionale fiera del Santissimo Crocifisso che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre a Piattoni. Domenica 3 settembre, alle 21.30 si terrà il concerto, gratuito, dei ‘I Modena City Ramblers’. Sabato 2 settembre, alle 18.30, gli organizzatori della fiera tenteranno di stabilire un nuovo record: cuocere oltre 2400 arrosticini in 10 minuti con la fornacella più lunga del mondo nell’area Food Centrale della Fiera. Ci saranno tanti appuntamenti per far divertire tutti.