"Monitoraggio sulle criticità, strade più sicure a Grottammare"

A febbraio è stato avviato a Grottammare un progetto di pronto intervento su tutta la rete viaria cittadina tramite la geolocalizzazione delle criticità attiva h 24. Il servizio è affidato alla società Pissta – Pronto intervento, sicurezza stradale e tutela ambientale –, operatore specializzato a livello nazionale nella gestione di emergenze. È di questi giorni il primo bilancio dell’attività, regolata da un contratto di durata biennale sottoscritto a fine 2024, per la spesa complessiva di 158.690,45 euro.

L’iniziativa permette di mantenere sotto controllo lo stato manutentivo della rete stradale e di garantire il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza e ambientali, intervenendo in tempo reale su strade danneggiate da eventi atmosferici o da usura. Il pronto intervento è coordinato da una centrale operativa attiva h24, mentre il sistema di sorveglianza rileva le anomalie sui tratti viari e le mappa attraverso un sistema di geolocalizzazione.

Nel report febbraio-marzo, le segnalazioni di criticità rilevate sulle strade ammontano a 1.402; le problematiche più ricorrenti riguardano lo stato del manto stradale (1.015), la segnaletica verticale (85) e orizzontale (48), chiusini, griglie, scavi (75). Il numero di interventi effettuati è 551, di cui 442 per manutenzione ordinaria, 5 per pronto intervento e 4 per ripristino ambientale. Il tempo stimato di arrivo sul posto dal momento dell’attivazione dell’intervento è di 18 minuti, mentre la presa in carico della segnalazione è di 3 secondi. Otto sono stati gli incidenti stradali gestiti.

"Abbiamo scelto di avviare questo progetto per rispondere in maniera concreta all’esigenza di sicurezza sulle strade cittadine e garantire un monitoraggio continuo e puntuale delle criticità", hanno affermato il sindaco Rocchi e l’assessore Bruno Talamonti".

ma. ie.