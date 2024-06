Monopattini lasciati ovunque: è polemica

Monopattini abbandonati in ogni dove e talvolta restano in mezzo alla strada, in mezzo ai marciapiedi, agli incroci, anche per diversi giorni, soprattutto quando questi episodi accadono nelle zone periferiche.

Vi è un addetto della ditta che con il furgone passa a ritirarli o a sostituire le batterie, però c’è chi lancia l’allarme facendo notare l’eventuale rischio incendio del mezzo di locomozione. E’ accaduto, non a San Benedetto o zone limitrofe, ma qualche monopattino è andato a fuoco e allora ecco la foto di un mezzo abbandonato accanto a un campo di grano in zona Ragnola. Il nostro lettore che ce l’ha inviata commenta: "Se la batteria per una qualsiasi ragione dovesse andare a fuoco – spiega il lettore – potrebbe provocare un danno importante per l’agricoltore proprietario del campo di grano".