Monsampietro Morico ricorda la strage di Capaci

In occasione del 31esimo anno della strage di Capaci, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romina Gualtieri ha, come da tradizione culturale che prosegue da anni, organizzato una cerimonia dedicata alle vittime della mafia, tenutasi al Parco Falcone Borsellino. Numerose le autorità politiche, civili e militari accolte dal sindaco, insieme agli studenti della scuola locale Perlasca e dell’Isc di Petritoli e Montegiorgio. "Ogni anno dall’intitolazione del Parco Falcone Borsellino – commenta Gualtieri – aggiungiamo un tassello alla cultura del rifiuto della mafia, nel rispetto della memoria che non passa perché la memoria è vita". Un confronto tra autorità e cittadini di oggi e di domani, che anche quest’anno ha portato il Comune di Monsampietro Morico, ad essere il fulcro di riflessioni importanti sulla mafia. "Come una pianta messa oggi a dimora e che cresce – chiude il sindaco – così le nuove generazioni debbono togliere il consenso alla mafia e ritrovarsi in ogni comunità nel segno della legalità".