Montaggio gru, limiti in centro

Oggi dalle ore 16 e fino al termine delle lavorazioni di montaggio di una gru edile (previsto in serata), sarà interdetto il transito veicolare e pedonale in via XX settembre. Quindi il tratto da piazza Roma fino all’incrocio con corso Trento e Trieste sarà chiuso al passaggio di persone e mezzi, in conformità all’ordinanza dirigenziale n. 36 inerente la regolamentazione della circolazione stradale e sosta in corso Trento e Trieste, via dei Tibaldeschi e via XX Settembre per l’esecuzione di opere edili.