Montefiore, un maxi cantiere per le eccellenze della Valdaso

Da alcune settimane sulla Valdaso sono iniziati i lavori per la realizzazione di Eva, il grande complesso per la rivitalizzazione economica e la valorizzazione della produzione ortofrutticola delle "Eccellenze della Valle dell’Aso". "Una grande opera resa possibile grazie ai fondi Cis Sisma cui siamo riusciti ad attingere – spiega il sindaco Daniel Matricardi - grazie all’ottimo lavoro degli uffici comunali e all’impegno di molti. Stiamo lavorando affinché all’interno della struttura possano essere attivati spazi destinati a servizi rivolti ai nostri imprenditori agricoli nello spirito di valorizzare le nostre eccellenze i nostri prodotti e il nostro territorio". La ditta Elettrostella di Monsampolo, che ha in appalto i lavori, per un costo complessivo di 3.218.616,64 euro comprensivo di oneri per la sicurezza e iva, ha a disposizione 300 giorni lavorativi per completare l’opera. "Vi è stato un lungo lavoro di preparazione – ha aggiunto Matricardi – ma c’è un impegno straordinario della direzione lavori e impresa, affinché Eva possa essere realizzato in tempo record". Il progetto è stato redatto dallo studio di ingegneria ed architettura Nothing studio srl di Martinsicuro, mentre il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Monica Pomili. Per realizzare il grande complesso di circa 27.445 mq sono stati previsti 3 blocchi funzionali. L’area oggetto dell’intervento Eva è nel comune di Montalto delle Marche, lungo la Valle dell’Aso sulla sponda destra del fiume e coinvolge anche i comuni di: Ortezzano, Monterinaldo, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino, Comunanza, Force, Rotella, Montedinove, per un totale di quasi 900 aziende. "Il polo si occuperà anche di ricerca, formazione e sviluppo – conclude il sindaco Matricardi. Il nostro obiettivo è impegnarci per dare alla valle e ai nostri agricoltori una logistica moderna e innovativa".

Marcello Iezzi