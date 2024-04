Montegiorgio e Sangiustese impattano, un punto che non fa male a entrambe

montegiorgio

1

sangiustese

1

(3-5-2): Forconesi; Diakhaby, Rossini (1’ st Flaiani), Greco; Milozzi (17’ st Lombardi), Giri, Rosa Gastaldo, Zancocchia (42’ st Capparuccini), Verdesi; Zaira, Albanesi. A disposizione: Traini, Morelli, Beleggia, Zamputi, Maranesi, Monterotti. All. Roberto Vagnoni.

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti; Morresi, Omiccioli, Sabatini; Marini, Sfasciabasti (38’ st Gaspari), Trillini, Tombolini (47’ st Pigini); Monachesi (23’ st Lattanzi), Tulli (42’ st Del Brutto) ; Handzic. A disposizione: Cingolani, Sauchelli, Del Gobbo, Calcabrini, Palmieri. All. Luigi Giandomenico.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno

RETI: 44’ pt Tulli, 46’ st Diakhaby

NOTE: corner 6-5; espulso al 37’ st Handzic per proteste; ammoniti mister Vagnoni in panchina, Monti, Morresi, Sabatini, Trillini, Tulli, Diakhaby e Verdesi; recupero 1’ pt, 6’ st

Gara intensa tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali in chiave ply-out. Sangiustese che scappa nel primo tempo, impatta il Montegiorgio in pieno recupero e alla fine non cambia moltissimo in classifica. In avvio subito Montegiorgio con Albanesi in area poi ci prova l’ex di turno Trillini con Forconesi che controlla. Greco su azione d’angolo troppo centrale ma l 30’ occasionissima per Albanesi lanciato verso Monti che salva in extremis la propria porta e si ripete poco dopo su Milozzi. Finale di tempo con gli ospiti che prima si vedono annullare il gol di Monachesi e poi passano con la conclusione dalla distanza di Tulli. In avvio di ripresa subito Rosa Gastaldo su punizione ma altaq, Monachesi sul fronte opposto è chiuso in corner e la difesa ospite si salva in qualche modo. Ci sono spazi per la Sangiustese che ha buone occasioni in ripartenza con Sabatini due volte e anche con Tombolini ma non ci sono mai i crismi della pericolosità. Ospiti in dieci per il rosso ad Handzic nel finale dove Monti è superlativo su Flaiani ma non non può fare nulla sul colpo di testa in pieno recupero di Dhiakaby che vale l’1-1.