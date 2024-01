Monturano, finalmente tre punti

monturano

MONTURANO: Isidori, De Carolis (87’ Smerilli), Frinconi, D’Amicis (57’ Islami), Finucci, Adami, Domi (57’ Nacciarriti), Loviso, Tracanna (70’ Alouan), Bracalente, Moretti (81’ Paniconi). All. Stefano Cuccù

A. A. COLLI: Scartozzi, Aliffi, Acciarri, Fazzini, Filipponi, Gabrielli (46’ Dacosta), Petrucci (79’ Cancrini), Rossi, Filiaggi (53’ Spadoni), Gesuè (67’ Albanesi), Romanazzo (46’ Canestrelli). All. Amadio

Arbitro: Noce di Genova Assistenti: Longarini e Persichini (MC)

Reti: 34’ e 38’ Moretti

Note – Ammoniti: Petrucci, Nacciarriti. Corner: 5-5. Recuperi: 2’+4’.

Arriva la tanto attesa vittoria per il Monturano che, dopo 9 pareggi, centra il risultato pieno contro una diretta concorrente come l’Atletico Azzurra Colli. Dopo le schermaglie iniziali, al 22’ pezzo di bravura di Bracalente che inventa un pallonetto dalla trequarti, Scartozzi è fuori causa , ma la palla esce di poco sopra la trasversale. Al 34’ arriva il vantaggio: punizione di Loviso che pesca sul secondo palo il ben appostato Moretti che mette dentro. Lo stesso bomber dopo 4’ concede il bis: lunga cavalcata verso la porta avversaria, dribbling sull’ultimo uomo e diagonale preciso che non lascia scampo al portiere. Tutto molto bello e meritata l’esultanza. Ospiti in evidente affanno e Tracanna allo scadere sfiora il tris, palla di un soffio fuori. La ripresa si avvia con il Monturano ancora in avanti.