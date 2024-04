Mostra mercato dei fiori, successo di pubblico

Successo la mostra-mercato dei fiori, artigianato e prodotti per il giardinaggio che hanno colorato Piazza del Popolo che per gli spettacoli fra teatro, musica e danza che hanno incantato il numeroso pubblico presente nei principali siti culturali del centro, grazie alle associazioni del territorio che hanno aderito. Si è passati dagli sketch dialettali alle letture drammatizzate, dal teatro per ragazzi alla danza classica, contemporanea, danze greche, l’hip hop, dalla pizzica salentina fino all’ensemble d’archi. Il tutto in alcuni dei più suggestivi luoghi di cultura fra il museo archeologico del Fontevecchia alle Sale Boscoli e del ‘600 di Palazzo dei Priori, dallo spazio antistante la biblioteca in Piazza a quello davanti alla chiesa del Carmine ed al chiostro delle Carmelitane fino a Piazzale Azzolino e all’interno delle Piccole Cisterne Romane. Un pomeriggio da incorniciare, coordinato dagli assessori Micol Lanzidei e Mauro Torresi, oltre 900 le persone che hanno visitato i musei, sul palco si sono alternati gli Amici del Teatro Fermano APS, il Gruppo dell’Arco Fermano APS, l’associazione culturale Talìa Officina Teatro, Tutto Danza Studio ASD, Armonie Danza ASD, Danza e Arte ASD, Nasco Danza SSD RL, Onice Danza ASD, iL TiAeFfe, l’associazione teatrale Il Profumo dei Legni, la Firmum APS, Aemme Studio Danza ASD e Il Circolo di Ave.