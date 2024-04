Muratore, piastrellista, autista escavatorista

Nella provincia di Ascoli si ricercano muratore con esperienza pluriennale nel ruolo, cartongessista - piastrellista - muratore anche senza esperienza nel ruolo, addetto al carico e scarico di merci da inserire come da Decreto Flussi 2024. Si ricerca anche autista escavatorista in possesso di patente C e E con esperienza pluriennale nel ruolo. Per questi impieghi è necessario contattare il centro per l’impiego di San Benedetto (email: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it, telefono: 0735/655600). Si cercano, poi, manovale edile disponibile a trasferte in ambito provinciale da inserire con contratto di tirocinio, apprendistato o tempo determinato (a seconda dell’esperienza del candidato), per la sede di Ascoli e trasportatore camionista (patente C+Cqc) per la sede operativa di Porto d’Ascoli. Contattare il centro per l’impiego di Ascoli (centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it).