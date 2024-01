Murgia alla Feralpisalò, Camporese e Frabotta obiettivi del Cosenza

Si scalda il mercato invernale delle avversarie del Picchio implicate nella spietata lotta per mantenere la categoria. Il fanalino di coda Feralpisalò è alla disperata ricerca di un centrocampista e una punta in grado di garantire quei gol necessari per provare a rientrare in corsa. In mediana i Leoni del Garda stanno trattando per l’arrivo di Murgia, ex Lazio e Spal oggi in forza ai romeni dell’Hermannstadt. In attacco invece si sta cercando di favorire l’ingresso di Parigini dell’Arzignano Valchiampo. In difesa ai lombardi piace anche il terzino Rocchetti che lascerebbe la Cremonese soltanto con la formula del prestito. Il Cosenza è pronto ad annunciare il ritorno del centrale difensivo Camporese e prova ad aggiudicarsi il cursore laterale mancino Frabotta, elemento di proprietà della Juve e in prestito al Bari. Il 24enne con i biancorossi non è riuscito a trovare spazio e cerca una nuova sistemazione. La Reggiana infine è vicina alla definizione dell’operazione per avere il talento Pafundi dall’Udinese.

mas.mar.