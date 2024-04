Musei comunali e teatro. Ad aprile nuovi orari

Cambiano gli orari per quanto riguarda il mese di aprile in vista anche dei ponti festivi. Ecco quali sono le novità per le strutture museali di Offida rispetteranno il seguente orario: la chiesa di Santa Maria della Rocca, il teatro Serpente Aureo, il polo museale

Palazzo de Castellotti apertura dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 19. Dal 24 aprile al 1 maggio, le strutture saranno aperte tutti i giorni negli orari sopra indicati.

L’ufficio Iat (Informazioni e accoglienza tu-ristica) sarà invece attivo: venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30. Infine il teatro

Serpente Aureo

rimarrà aperto al pubblico per visite solo al mattino

nei giorni 4 e 19 e soltanto al pomeriggio il gior-no 20. Per info, prenotazione gruppi e aperture straordinarie: 39 334 154 7890 (reperibilità 10-13 e 15.30-19 dal lunedì alla domenica) info.offida@opera-coop.it