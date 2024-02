Navetta gratuita per andare in centro

Il Carnevale ascolano sarà raggiungibile a costo zero grazie al servizio di bus navetta gratuito per collegare i quartieri della città. Il servizio prevede per la giornata di domenica 11 febbraio, la partenza della prima corsa da Monticelli alle 14:30, con corse poi ogni 20 minuti secondo l’itinerario indicato, con fermate all’ospedale Mazzoni, Monticelli Largo Mimose, circonvallazione nord, stadio, viale Rozzi-San Marcello, viale Indipendenza (Aci), stazione ferroviaria e viale De Gasperi. Per poi ripartire dalle 14,50 da viale De Gasperi in senso contrario. L’ultima corsa da Monticelli verso il centro è prevista alle 20:50, mentre al contrario alle 21:25. Stesso servizio garantito anche martedì 13 febbraio, ma con prima partenza dalle 16:30 e con ultima corsa in andata alle 20:50 e al ritorno alle 21:25. Da Borgo Solestà verso il centro domenica si partirà dalle 14:30 con capolinea al parcheggio del cimitero, con fermate in via Sauro, viale Vellei e Piazza Giacomini. La prima corsa di ritorno è prevista dalle 14:40, ultima alle 19:47.