Nel garage 14 chili di hashish: condannati

Detenevano ben 14 chili di hashish nel garage di una abitazione a Monticelli. Per questo motivo il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha condannato tre giovani ascolani: un 28enne difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere (pena sospesa), un 27enne a un anno e un mese di reclusione (pena sospesa), mentre un 27enne è stato condannato a due anni di carcere, pena sostituita con lavori di pubblica utilità che dovrà svolgere per 730 giorni, corrispondenti a 1.460 ore complessive. Erano difesi, rispettivamente, dagli avvocati Massimo Comini e Aurora Fagotti. Tutti sono stati processati con rito abbreviato. Era il 26 ottobre 2022 quando a seguito di accurate indagini basate su appostamenti, intercettazioni e pedinamenti, agenti della Questura di Ascoli si presentarono a casa del 28enne; si trovava nel garage insieme agli altri due soggetti sui quali da un po’ si erano concentrate le attenzioni dei poliziotti. Non fu difficile scoprire che all’interno del locale erano custoditi 13 chili e mezzo di hashish. Secondo l’impianto accusatorio, se li era procurati il 27enne ed erano stati lasciati in custodia nel garage del 28enne a Monticelli. Addosso al 26enne furono trovati altri 27 grammi di hashish. Per l’accusa, il possesso dello stupefacente era imputabile a tutti e tre gli ascolani. La droga era destinata ad attività di spaccio, ma sulla piazza non c’è mai finita.

p. erc.