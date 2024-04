Nel Piceno con l’Erasmus

E’ iniziata la mobilità erasmus di giovani europei nel territorio piceno con scuole provenienti dall’Austria, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca. Una giornata green percorrendo diversi chilometri a piedi da Grottammare a San Benedetto esplorando le bellezze della natura durante il cammino è quello che hanno fatto i giovani europei. Nella settimana che segue ci sarà un percorso didattico a scuola in Accademia Risorgimento ma anche percorsi culturali in alcune città delle Marche. Si partirà dal centro storico di Grottammare, uno dei borghi più belli d’Italia, per raggiungere Ascoli, Ancona e Loreto accompagnati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Il progetto si avvale della collaborazione e disponibilità del centro vacanze "Le Terrazze" di Grottammare, il Museo del mare di San Benedetto e la Pinacoteca di Ascoli Piceno per l’organizzazione turistica destinati al folto gruppo di ospiti europei.