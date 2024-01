Niente riposo, il Picchio ora tira dritto

Niente sosta o riposo per Ascoli e Parma che si preparano a dare avvio alla seconda metà del rispettivo cammino. Entrambe le duellanti hanno proseguito la preparazione anche nel giorno dell’Epifania. D’altronde piano piano ci si avvicina sempre più al delicato confronto del Tardini che domenica 14 alle 16.15 vedrà i bianconeri impegnati proprio nella tana della capolista. I numeri fatti registrare dai ducali finora legittimano la leadership in classifica, ma il Picchio dovrà cercare subito di scuotersi con una prova gagliarda e in grado di lanciare nel modo giusto un girone di ritorno che si preannuncia indubbiamente sconsigliato ai deboli di cuore. Castori e i suoi sanno bene che adesso dovranno viaggiare a velocità sostenuta per recuperare il gap sulle dirette concorrenti per la salvezza. Alla ripresa del torneo l’Ascoli risulterà in ritardo di 8 punti nei confronti del Brescia; 6 invece quelli da rosicchiare sulla Reggiana; 5 le lunghezze di svantaggio col Pisa; 4 dal Cosenza; 3 dalla coppia composta da Sudtirol e Lecco; uno infine quello dietro la Ternana.

Il trittico di partite calendarizzate nel mese di gennaio (Parma, Bari e Como) non sarà di certo decisivo, ma sicuramente potrà produrre la scossa giusta per riacquisire autostima e provare a risalire, un passo alla volta, qualche posizione. I bianconeri questo lo sanno bene e, insieme al proprio timoniere, si sono già focalizzati sull’appuntamento di Parma. Innanzitutto sarà di vitale importanza vendere cara la pelle e sfoderare un certo tipo di prestazione. Questo il fattore che potrebbe accrescere la possibilità di provare a portare via qualche punto.

La squadra al Picchio Village ieri ha sostenuto una serie di partite a campo ridotto. Non sarà disponibile per quasi tutto il mese il laterale destro Bayeye, impegnato nella Coppa d’Africa con la nazionale del Congo. I leopardi, inseriti nel girone F, scenderanno in campo mercoledì 17 (ore 21) contro lo Zambia. A seguire ecco il confronto contro Marocco (domenica 21 alle 15). Il turno eliminatorio si chiuderà infine mercoledì 24 contro la Tanzania (avvio alle 21). Per sopperire all’assenza del 23enne Castori sta già mettendo al vaglio la possibilità di tornare a schierare Falzerano nel ruolo di quinto a destra. L’alternativa qui resta sempre quella rappresentata da Adjapong.

mas.mar.