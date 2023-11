’Noi Moderati’, arriva Lupi

Maurizio Lupi, leader di ’Noi Moderati’, giovedì 16 novembre, alle 17 , sarà al Palazzo dei Capitani, sala dei Savi, di Ascoli dove avrà luogo il ’1° Incontro Regionale’ del movimento politico. All’ordine del giorno sarà trattato il Piano Regionale delle infrastrutture e mobilità sostenibili. L’incontro analizzerà la fase programmatica e operativa che la Regione Marche si accinge a sviluppare nel campo delle infrastrutture e della mobilità. Si tratta della più rilevante ossatura viaria messa in campo per il sistema produttivo, oltre che un importante volano di crescita socio-economica dei territori. "Oggi la grande sfida rappresenta quella di spostarsi in tempi veloci sul territorio e dal territorio verso destinazioni nazionali e internazionali, progettando e costruendo un sistema efficiente di intermodalità per il trasporto merci".