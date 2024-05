"Non solo sosta, anche spazi verdi"

Era operativo già da qualche giorno e ieri, finalmente, è stato inaugurato: San Benedetto ha di nuovo la sua area di sosta adiacente alla stazione centrale, trasformata in un parcheggio scambiatore realizzato dalla Fs Park, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che la gestirà anche. L’inaugurazione del 17 maggio è stata presieduta da Andrea Destro, amministratore delegato di Fs Park, dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli. Il nuovo hub, completo di 140 posti auto, mette a disposizione anche il servizio ‘kiss and ride’, che consente i primi 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie viaggiatori in partenza e in arrivo allo scalo ferroviario. "Il nostro obiettivo – ha detto Destro – è di trasformare i parcheggi in hub multimodali. È in questa cornice che abbiamo deciso di rigenerare l’area, prevedendo del verde e un’illuminazione a basso consumo".

Durante l’inaugurazione è stato anche spiegato che all’interno del parcheggio sono presenti 12 postazioni per la ricarica elettrica delle auto e tre posti auto dedicati a persone con mobilità ridotta. I portatori di handicap, se i posteggi dovessero risultare occupati, potranno comunque usufruire del parcheggio gratuito tramite riconoscimento della colonnina. L’obiettivo, comunque, è di inserire altri due posteggi dedicati alle persone con disabilità. Esternamente, sul piazzale della stazione, sono presenti due stalli rosa per le donne in stato di gravidanza e le neomamme. L’opera ultimata da Fs Park include anche la realizzazione di una nuova pavimentazione drenante e di una pensilina fotovoltaica, il potenziamento degli impianti elettrici e la predisposizione di quelli che permetteranno la futura installazione delle colonnine elettriche, per un totale di otto posti auto. Nel parcheggio sono presenti anche delle rastrelliere per una ventina di biciclette, ma l’area non è un bicipark e quindi l’allestimento di altre aree per lo sharing a due ruote sarà valutato in un secondo momento. "Ringrazio la Fs Park – ha detto il sindaco – per questo lavoro che attendevamo da tre anni. Oggi restituiamo alla città un’area attrezzata e green". "L’intervento era fortemente atteso, i parcheggi sono una criticità di San Benedetto – ha aggiunto Gabrielli – Anche per questo abbiamo deciso di portare avanti la stesura del Piano urbano per la mobilità sostenibile". La tariffa oraria è di 1,50 euro e la giornaliera di 10 euro. Gli abbonamenti vanno da 120 euro (mensile) a 600 (semestrale) a 1.140 (annuale).

Giuseppe Di Marco