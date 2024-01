Nonni per vigilare fuori dalle scuole e nei parchi

L’amministrazione comunale di Monteprandone continua nella promozione delle attività socialmente utili per il reinserimento degli anziani. Nell’ambito di questo progetto, considerati i buoni risultati degli anni precedenti, ha affidato di nuovo al centro sociale ricreativo di volontariato di Centobuchi, Auser insieme aps, il servizio di vigilanza esterna davanti alle scuole in orario di entrata e di uscita degli alunni, nonno civico, Nell’accordo figura anche la vigilanza nei parchi pubblici e piccola manutenzione, unitamente a un servizio di assistenza domiciliare per garantire compagnia a persone non autosufficienti. Sono attività che, a ogni modo, comportano anche delle spese per l’associazione e per questo, a titolo di rimborso, l’amministrazione comunale ha disposto una cifra di 30 mila euro per l’anno 2024. Il sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia ribadisce, infatti, che con l’adozione di questi progetti "si intende perseguire la funzione di promozione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani al fine di valorizzarne le esperienze e le competenze.