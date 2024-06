Notte di fuoco in riviera. Tanti i soccorsi per l’alcol e vari incidenti su strada

Notte folle sulla Riviera delle palme da Porto D’Ascoli a San Benedetto a Grottammare per abuso di alcolici e incidenti di varia natura che hanno messo a dura prova gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Se queste sono le prime prove di un’estate che deve ancora arrivare, c’è davvero da preoccuparsi, soprattutto per l’elevato numero di persone, giovani e meno giovani, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto perché sull’orlo del coma etilico. Gli equipaggi della potes sono dovuti intervenire durante la stessa nottata per quattro volte davanti ad una nota discoteca di Porto d’Ascoli e un paio di volte davanti a un altro luogo ad alta frequentazione di San Benedetto per soccorrere ragazzi e ragazze, alcune non ancora maggiorenni. Giovanissimi che avevano partecipato a feste organizzate nel weekend per bringare all’anno scolastico appena concluso.

E infatti, all’alba molti studenti sono stati trovati anche dalle forze dell’ordine in prossimità dei locali, sdraiati sui prati e sugli scogli tra la zona della radice del molo sud e la foce dell’Albula. Una mezza dozzina di giovani che ha varcato la soglia del pronto soccorso per la classica flebo di fisiologica che aiuta a smaltire la sbornia. La situazione non cambia su strada: ci sono stati infatti anche diversi incidenti stradali. Il più grave quello accaduto verso le 4,30 in via Valtiberina a Porto d’Ascoli, dove due minorenni in sella a uno scooter sono caduti a seguito di una brusca frenata mentre con altri compagni, tutti in scooter, stavano tornando a casa. Uno dei due giovani M. N. ha subito danni importanti ed è stato trasportato al trauma center di Ancona. Il ragazzo è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza della potes e poi affidato all’equipaggio dell’eliambulanza che poco dopo le 5 è atterrata in via Sgattoni. Il compagno, invece, è stato soccorso dall’equipaggio della croce verde e trasportato all’ospedale di San Benedetto con un trauma facciale.

Compleanno amaro per una giovane mamma di Grottammare che sabato aveva festeggiato il 37esimo compleanno insieme con le sue amiche. Alle tre della notte stava tronando a casa in monopattino quando ha perso l’equilibrio ed è caduta in via Tremiti, in direzione dello chalet ’Cucale’. La donna ha battuto la testa subendo una vasta ferita lacero contusa con la perdita di molto sangue. Inizialmente le condizioni della paziente erano apparse preoccupanti, ma poi in ospedale si è ripresa e anche gli accertamenti diagnostici hanno escluso danni seri. Sempre a Grottammare vi è stato un altro incidente autonomo che ha visto coinvolto un ragazzo caduto con la bici e soccorso dalla croce verde.

Marcello Iezzi