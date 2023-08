Notte più rosa a Porto Sant'Elpidio: Fiume di Persone all'Evento

Fiume di persone per La notte più rosa. Tanti gli spettacoli dislocati lungo tutta la città il cui filo conduttore è stata la musica. Piazza gremita di giovani per l’evento principe della serata: il concerto in Piazza Garibaldi di Luigi Strangis. “Una serata bellissima, - dichiara il sindaco Massimiliano Ciarpella - con tanti concerti, eventi musicali, spettacoli di ballo, spettacoli comici, e un’area interamente dedicata ai bambini. Un paese colorato, vivo e in fermento per chiudere l’estate nel migliore dei modi". "Un ringraziamento di cuore – aggiunge il consigliere regionale Andrea Putzu – va all’amministrazione comunale che ha organizzato questo evento che ha unito tutta la città". "Grande soddisfazione – chiosa l’assessore al turismo Elisa Torresi – per un evento partito lunedì con il concerto di Elettra Lamborghini".

l. p.