Nove liste con il sindaco. C’è anche Manes di Azione

La coalizione a favore della candidatura di Fioravanti si rinforza con una nona lista che andrà ad inglobare la sezione cittadina del partito Azione, in campo per il centrodestra senza però utilizzare il simbolo. Quella allestita sarà una lista capitanata dall’assessore uscente Maria Luisa Volponi che andrà a sposare appieno tutto il discorso legato a green, opportunità di lavoro e qualità della vita. "La nostra lista civica ‘Ascoli green’ si propone l’obiettivo di continuare a portare avanti proposte, progetti e iniziative messe in campo sin dall’insediamento avvenuto nel 2019 grazie alla delega alla qualità della vita affidatami dal sindaco – commenta l’assessore Volponi –. Nel corso di questo mandato Ascoli è entrata a far parte dei comuni ciclabili. Abbiamo aderito alla rete italiana città sane ed è stato istituito l’osservatorio permanente sulla mobilità sostenibile nonché sulla qualità dell’abitare. Miglioreremo e punteremo ad accrescere gli standard di sostenibilità, il benessere in senso lato, concentrandoci sulla salute pubblica con particolare attenzione rivolta all’ambiente e restando in linea con gli obiettivi che il sindaco stesso pone all’interno del suo libro ‘Noi siamo l’ambiente’. Cercheremo di continuare a valorizzare il verde pubblico, continuando a riqualificare gli spazi che possono essere resi più vivibili e fruibili al fine di migliorare la salute dei cittadini. Questo ci aiuterà ad incentivare l’attività fisica e migliorare le interazioni sociali. Ritengo fondamentale continuare a promuovere le pari opportunità per tutti facendo leva sulla sostenibilità ambientale ed economica".

Nella lista civica green ci saranno anche Carlo Narcisi, oggi all’opposizione, e Fernando Manes. Quest’ultimo coordinatore della sezione cittadina di Azione. "Abbiamo lavorato molto per definire l’anima di questa lista – aggiunge Narcisi –, vogliamo creare un nuovo soggetto politico. Ci sarà l’associazione Ascoli green e considereremo i cittadini non come elettori bensì come persone da mettere al centro di un sistema di sviluppo della città". Anche Azione di fronte al bivio ha ritenuto opportuno condividere la strada tracciata da Fioravanti. "Le nostre scelte sono basate sui programmi e non sui colori – sostiene Manes di Azione –. Il piano di Nardini non ci ha convinto, quello di Fioravanti sì. Calenda stesso ammette che vanno sostenuti i progetti politici che garantiscono sanità, scuole e salari. Azione non è un partito né di destra né di sinistra, ma seguiamo le linee programmatiche che riteniamo giuste". Tanti i volti che in questa tornata elettorale hanno scelto di appoggiare la coalizione di centrodestra, cambiando radicalmente rotta. Tutte scelte che vedranno decisamente rinforzata la squadra pro Fioravanti.

Massimiliano Mariotti