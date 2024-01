Nuova luce per i Merli. Lavori sulla via simbolo. Gli Angeli del Bello:: "La zona va rivitalizzata"

Uno degli scorci più belli delle cento torri tornerà a brillare grazie all’importante opera di restyling che è già iniziata da giorni nella caratteristica e suggestiva via delle Stelle, meglio nota a tutti come ‘rrete a li mierghe’ (dietro ai merli). Una gioia condivisa anche dall’associazione Gli Angeli del Bello, da tantissimi anni presente in prima linea per cercare di ripulire e rimuovere le innumerevoli scritte lasciate dai writers. "Questo è uno dei luoghi più belli e caratteristici della città – commenta il presidente Luciano Vizioli –. Una pulitura e una sistemazione la renderà più fruibile anche a livello turistico, oltre che a renderla più accogliente anche per i residenti. Ma credo che l’intervento durerà poco se allo stesso tempo non si cercherà di infondere uno spirito di civilizzazione. Magari aprire lì qualche attività aiuterebbe a favorire il rilancio sociale di via delle Stelle sia per chi ci vive che per chi ci lavora. La presenza di negozi agevolerebbe un flusso di persone maggiore durante la giornata e questo andrebbe indirettamente a far aumentare la sicurezza scoraggiando chi di solito compie atti vandalici in zone poco illuminate e frequentate. Il vero sogno sarebbe riuscire a raggiungere la riurbanizzazione, rianimando e rendendo la zona frequentabile e soprattutto frequentata". Sono in molti, soprattutto chi viene da fuori, a ricercare ‘rrete a li mierghe’. Di fatto una bellissima cartolina di Ascoli con scorci suggestivi e un gioco di luci e colori da lasciare senza fiato sia all’alba che al tramonto. "Chi si trova a passeggiare resta sempre sorpreso dalla sua bellezza – prosegue –. Siamo contenti che il comune abbia deciso di intervenire lì. A mio modo di vedere il problema che riguarderà l’intervento sarà duplice. La riparazione del parapetto e i lavori sul ciottolato riguarderanno il pubblico, mentre le scritte sul lato dove si ergono le abitazioni coinvolgerà anche i privati. Se i beni sono tutelati inoltre bisognerà avere il benestare della Soprintendenza. La riqualificazione del tutto sarà un lavoro enorme se consideriamo che il sentiero si sviluppa per circa 500 metri". L’associazione di volontari ascolani prosegue la sua lotta contro le brutture e il degrado con nuove iniziative in programma. "La lotta contro gli atti vandalici è una rincorsa – conclude –, dipende da chi va più veloce".

Massimiliano Mariotti