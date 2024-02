Nuova ondata di furti. La Vallata nel mirino

Ondata di furti in Vallata, la situazione preoccupa. La settimana scorsa ben due appartamenti sono stati svaligiati a Castel di Lama. I ladri sono entrati in azione in serata e dopo aver infranto i vetri delle finestre sono penetrati all’interno dirigendosi nelle camere da letto e dopo aver messo a soqquadro ogni cosa hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato: hanno portato via soldi e gioielli, per fortuna, in entrambi i casi, all’arrivo dei malviventi in casa non c’era nessuno. Stessa modalità anche a Colli del Tronto, dove si sono registrati una serie di furti. I ladri hanno agito sempre nel fine settimana, con lo stessa tecnica, anche in questo caso nessuno era in casa, i malviventi in piena tranquillità sono riusciti a racimolare soldi e gioielli e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. All’ondata di furti non sfugge neanche Appignano. I ladri sono entrati in azione tre giorni fa, nella zona nuova del Campo sportivo, anche in questo caso dopo aver infranto i vetri sono riusciti ad entrare in casa ed impossessarsi di soldi e preziosi, ma l’arrivo della padrona di casa li ha fatti fuggire via in tutta fretta. Le indagini sono in corso, ma intanto l’invito è sempre a usare ogni accortezza contro i furti e a segnalare qualsiasi anomalia.

Dalle modalità messe in atto, sembra che ad agire sul territorio ci siano più bande. Da quanto emerge dalle analisi dai fatti segnalati, in base alle fasce orarie in cui si registrano i furti, alle targhe, non si esclude che si tratti di persone che arrivano dal Lazio, probabilmente, o comunque da fuori regione. A Spinetoli la banda dei ladri è entrata nelle abitazioni facendo un piccolo foro sulle finestre, ha agito durante la notte, in un caso hanno rubato le posate d’argento, un fatto che farebbe escludere l’intervento di particolari bande, in un altro invece hanno abbandonato le perle lungo la fuga. E’ risaputo che alcune bande non rubano mai le perle, in quanto sono convinti che portino sfortuna. I ladri che sono stati avvistati erano vestiti di nero, senza nessuna marca, con il viso travisato e indossavano guanti e sono giovani e piuttosto dinamici. In un caso ladri approfittando del rumore del televisore, hanno fatto razzia senza che la povera proprietaria si accorgesse della loro presenza. Non si esclude che i ladri controllino le mosse dei proprietari, e non appena escono ne approfittano per rubare, quindi è opportuno fare molta attenzione. Maria Grazia Lappa