Nuovi alloggi popolari Ecco la mappa: ne sono 40

Importante intervento di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di Erap Marche, nel comune di Ascoli. Grazie a un finanziamento regionale di 355.937,15 euro, sono stati recuperati 40 alloggi sfitti che permetteranno, a settembre, un importante scorrimento nella graduatoria degli aventi diritto alla casa popolare. Gli appartamenti si trovano a Monticelli, Borgo Solestà, Pennile Di Sotto e in centro storico. L’operazione ha impegnato l’ufficio tecnico dell’Erap Marche per tre mesi, a giugno la Regione ha messo a disposizione il finanziamento di oltre 350 mila euro, residuale dal piano regionale di Erp del 20142016 con la finalità ‘Linea di intervento A. Recupero patrimonio Erp inutilizzato’. "Abbiamo avuto, in passato, un’ amministrazione regionale che ha penalizzato fortemente il Piceno per quanto riguarda l’edilizia popolare – dice il sindaco Marco Fioravanti –. Dal nostro insediamento abbiamo attivato una battaglia politica con l’Erap e l’amministrazione regionale perché non ritenevamo giusto un indebolimento del territorio ascolano rispetto ad altre province. Poi, grazie alla nuova giunta regionale Acquaroli, la situazione è cambiata e a settembre riusciremo a consegnare ad Ascoli 40 alloggi. Abbiamo stilato una nuova graduatoria per le persone che hanno necessità di una casa popolare, e nel frattempo stiamo riattivando altri alloggi".

"Era assurdo avere tanti alloggi inutilizzati perché necessitavano di minimi interventi – continua l’assessore regionale Andrea Antonini –. Se c’è un patrimonio esistente è importante recuperarlo, come è stato fatto, perché costa meno e si danno risposte immediate. Sul nuovo bilancio potremmo mettere una somma per cercare di recuperare più alloggi possibili nella regione". Sottolinea l’importanza dell’obiettivo raggiunto il consigliere del Cda dell’Erap, Sergio Cinelli, che ha realizzato la mappatura degli alloggi inutilizzati perché bisognosi di manutenzione: a luglio 2022 erano 77. "Ad Ascoli – dice il presidente Erap, Saturnino Di Ruscio – ci sono circa 300 famiglie che aspettano un alloggio, da settembre saranno di meno. Per lo studentato siamo fiduciosi che possa essere finanziato, e domani (oggi ndr) sarà firmato il contratto per il grattacielo". "Il problema abitativo – conclude l’assessore Brugni – aveva necessità di una risposta importante. A settembre assegneremo gli alloggi in base alla graduatoria che ha 280 nominativi. Fino ad oggi ne abbiamo consegnati una ventina".

Lorenza Cappelli