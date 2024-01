Nuovi interventi in arrivo per il Mulino Sistino

Il Mulino sistino, opera fortificata che risale presumibilmente al XIV secolo, è una delle attrazioni di rilievo turistico del comune di Montalto Marche e si trova nella vallata dell’Aso. Ora l’amministrazione vuole eseguire altri interventi per renderlo maggiormente fruibile sotto il profilo logistico e non solo. Nei giorni scorsi è stata aperta una manifestazione di interesse, tramite procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di valorizzazione dell’area attraverso la realizzazione di un sito di sosta, punto d’incontro e sviluppo del turismo outdoor, enogastronomico e culturale. Il progetto prevede opere di valorizzazione dell’area esterna al Mulino sistino mediante la realizzazione di terrazzamenti per punti di incontro. I lavori dovranno essere obbligatoriamente ultimati entro il mese di giugno di quest’anno ed hanno valore 184.213,17 euro più Iva. La manifestazione d’interesse deve pervenire entro le 13 del giorno 15 gennaio a mezzo posta elettronica certificata (Pec) da trasmettersi esclusivamente all’indirizzo della Stazione Appaltante indicato nel sito del comune di Montalto con tutte le altre specifiche.