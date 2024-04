Nuovo ambulatorio a Piane di Morro

Nuovo ambulatorio medico a Piane di Morro. La popolosa frazione folignanese finalmente può usufruire di un indispensabile servizio di prossimità. Nella frazione si chiedeva da anni un servizio del genere, fondamentale soprattutto per le fasce di popolazione che hanno maggiori difficoltà a spostarsi e prendere l’auto. L’ambulatorio sarà aperto tre giorni a settimana, a cura della dottoressa Giorgia Morelli, ascolana di Monticelli. "Siamo molto soddisfatti e ci auguriamo che questa avventura prosegua – dice il sindaco Terrani, ringraziando la dottoressa Picciotti dell’Ast –. Quando abbiamo programmato questo servizio lo abbiamo fatto pensando di mettere a disposizione i locali per chi potrà rimanere e diventare punto di riferimento per il paese".

In arrivo c’è anche una grossa novità. "L’ambulatorio medico di Piane di Morro avrà al suo interno anche un pronto soccorso psicologico – conclude il sindaco –. Si tratta di un progetto pilota: permetterà a chi non ha le possibilità economiche di usufruire di uno psicologo di base. È importante curare la salute mentale come la salute fisica". E c’è entusiasmo nelle parole del nuovo medico di Piane di Morro, Giorgia Morelli. "Spero di prendermi di cura dei miei pazienti come in una grande famiglia – annuncia la dottoressa –. È un percorso che faremo insieme".

Matteo Porfiri