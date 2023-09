Nuovo asilo di Cupra, lavori al via

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Cupra. L’intervento, per un importo di 729.380,80 euro, sarà possibile grazie alle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dei fondi europei ‘Next generation Eu’ per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili alle università. Il nuovo nido è collocato in una posizione strategica di Cupra per raggiungibilità e facilità di individuazione, sia dalla restante parte della città, sia dai centri collinari interni, in una zona residenziale di recente formazione. Il plesso, infatti, può essere raggiunto facilmente da Massignano, Montefiore, Carassai e Ripatransone, oltre che dal centro di Cupra attraverso la strada statale 16 adriatica e le parallele di via Kennedy e del lungomare. Il progetto, firmato da un’equipe di tecnici coordinati dall’architetto Domenico Sfirro, prevede la realizzazione di un edificio a un solo livello con una forte integrazione fra spazi interni e esterni. Il nuovo complesso è stato strutturato per 32 bambini, per una superficie lorda di 384 metri quadrati, con 229 metri quadrati di spazi didattici destinati ai piccoli ospiti. La superficie per gli spazi esterni didattici e ludici è invece di 402 metri quadrati. "Con la consegna dei lavori – dice il sindaco di Cupra, Alessio Piersimoni – si dà il via al cronoprogramma che prevede il completamento dell’opera entro 270 giorni. Siamo felici che questo cantiere stia per partire perché si tratta di un’opera pubblica, di un asilo nido che va incontro alle tante esigenze delle famiglie. Dare questo servizio è fondamentale, anche per attirare nuove coppie e famiglie. La struttura ospiterà più di trenta bambini. La zona è stata recintata ed ora ci si sta muovendo per le prime operazioni".