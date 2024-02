Nuovo look per il PalaSpeca:: "Manutenzione straordinaria"

Il PalaSpeca si rifà il look: l’amministrazione comunale fa capire che, a partire dai prossimi mesi, verranno accantonate risorse per riqualificare l’impianto sportivo. Un restyling che però, fa notare Luciana Barlocci, si sarebbe potuto fare prima. Ad annunciare l’iniziativa è stata Cinzia Campanelli, in risposta alla domanda di Barlocci: "Stiamo valutando di effettuare una manutenzione straordinaria al palazzetto – ha spiegato l’assessora allo sport – un’operazione da effettuarsi in più fasi, partendo dal parquet, che presenta segni d’usura importanti". Il comune, ad ogni modo, dovrà intervenire anche sul tetto e sugli spogliatoi. "Nel previsionale che stiamo per approvare non sono previsti stanziamenti, ma dal prossimo bilancio abbiamo in mente di accantonare 200mila euro per una prima tranche di lavori, che dovranno andare avanti compatibilmente con le numerose attività che vi si svolgono". Il PalaSpeca, infatti, viene quotidianamente utilizzato da istituti scolastici e associazioni sportive. "In quell’occasione – ha continuato Campanelli – sarà sicuramente ricontattata l’Ast 5, perché questa, al termine delle attività del centro vaccinale, aveva formalmente preso visione dello stato dei luoghi. Abbiamo un verbale del novembre 2021, con cui l’Ast ha comunicato che, nel momento in cui il comune avesse iniziato un percorso di lavori, soprattutto per quanto riguarda il parquet, avrebbe riconosciuto una quota parte per l’intervento".

La struttura, che risale al 1984, ha assoluto bisogno di essere ammodernata, ma in tal senso Viale De Gasperi sembra aver abbandonato l’idea di una riqualificazione completa, che avrebbe richiesto almeno 1 milione di euro. Insomma, il restyling del PalaSpeca dovrà attendere un altro anno, ma per Barlocci le tempistiche sarebbero totalmente inadeguate: "Siamo al terzo bilancio di previsione e non c’è un centesimo per il palazzetto – ha messo in chiaro la consigliera d’opposizione - Questa è una struttura necessaria: non è un caso che sia piena dalla mattina alla sera. Inoltre faccio notare che fra poco chiuderà la palestra della ragioneria, che nel pomeriggio ospita tante associazioni, sambenedettesi e non solo, perché partirà una ristrutturazione che durerà minimo un anno e mezzo. Quindi, che non si metta nulla nel previsionale per il palazzetto mi sembra assurdo". Una considerazione pertinente, quella dei lavori di adeguamento sismico all’Istituto ‘Capriotti’: questi, infatti, partiranno al termine dell’anno scolastico in corso.

