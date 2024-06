Nuovo maxi hotel in città:: "Pronto per Natale 2025"

Un passo importante verso il potenziamento di quelle strutture ricettive di cui la città nel corso degli ultimi tempi ha mostrato di avere un necessario bisogno. Aiutare le Cento torri ad aumentare le presenze di visitatori passa anche per le strutture utili ad accogliere chi via via sta decidendo di venire a conoscere le bellezze ascolane. Ad annunciare il nuovo progetto ieri è stato il sindaco uscente Marco Fioravanti che nel prossimo settimana sarà in corsa per centrare la riconferma. A favorire la messa in opera del nuovo progetto è stata l’unione d’intenti con l’imprenditore Faraotti che si conferma sempre più una colonna portante delle iniziative messe in campo per favorire lo sviluppo del capoluogo piceno. "Vogliamo dare ulteriore slancio al turismo cittadino – commenta –, che in questi cinque anni ha fatto registrare un notevole incremento. Nella consapevolezza di come questo settore possa crescere ancor di più solo attraverso un implemento dell’offerta ricettiva, abbiamo lavorato fianco a fianco con l’imprenditore ascolano Battista Faraotti per rendere questo desiderio realtà. E adesso, grazie a un importante investimento dello stesso imprenditore, che ringrazio per l’amore ancora una volta dimostrato verso la nostra città, sorgerà una nuova struttura ricettiva ad Ascoli Piceno". Nello specifico parliamo di un hotel la cui costruzione prenderà il via entro il prossimo mese di luglio e che sarà posizionato in una posizione strategica rispetto all’uscita est dell’Ascoli-Mare di Monticelli-Folignano. "Un albergo su quattro piani – prosegue –, di cui tre destinati alle complessive 95 camere, che si svilupperà su una superficie di circa 3mila metri quadrati in via del Commercio, posizione strategica poiché facilmente accessibile e raggiungibile anche da coloro che arriveranno in città mediante il raccordo autostradale. Il progetto architettonico è dell’ingegner Maurizio Piola di Piola engineering, mentre la struttura sarà gestita da un’importante catena di hotel internazionale, in rapida ascesa nel segmento midscale, che dopo appositi studi di mercato ha scelto di investire nella città di Ascoli, dando ulteriore valore ad attività e misure messe in campo in questi anni nel settore turistico. I lavori prenderanno il via entro fine luglio 2024, mentre l’apertura della struttura è prevista per novembre 2025, così da accogliere turisti e visitatori che vorranno raggiungere Ascoli durante il periodo natalizio".

Massimiliano Mariotti