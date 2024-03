Nuovo showroom per Casabella

"’Per vendere il mobile è necessario puntare sulla qualità perché la casa va fatta una volta per la vita’: è la frase che ripeteva sempre nostra nonna Clorinda quando eravamo bambini". Era il 1950 quando Casabella design iniziava ad arredare le case degli ascolani e non solo, una tradizione fatta di passione e professionalità tramandata dai nonni ai figli e poi ai nipoti. Lo storico marchio di arredamento apre ora uno showroom dedicato alle cucine. Un’idea dei fratelli Marco e Pierfrancesco Andolfi condivisa e realizzata assieme all’architetto Massimo Vicennati. Uno spazio di 200 metri quadrati in via Piceno Aprutina 69, dove con i progetti proposti da Veneta Cucine e Casabella plus, la tradizione si combina con elementi moderni attraverso l’uso di materiali innovativi e un design all’avanguardia.

"Tradizione, qualità e risorse umane miscelate con esperienza e professionalità – spiegano i titolari – rappresentano il know-how della nostra azienda rendendola unica e competitiva".

La nuova avventura partirà domani: l’inaugurazione (dalle 17) con ospiti Massimiliano Ossini e il dottor Mauro Mario Mariani che parleranno de “Il benessere in cucina”.