Offida, ce n’è per tutti i gusti. Ecco il cartellone delle feste

Ad Offida si accende la magia del Natale, pronto il cartellone natalizio. L’8 dicembre, come consuetudine, si accenderanno le luminarie. "Come ogni anno, cerchiamo di racchiudere una varietà di eventi e iniziative per tutti i generi, gli interessi e le fasce di età – dichiara l’assessore al turismo Cristina Capriotti – non mancheranno gli spettacoli al teatro Serpente Aureo e le iniziative per i più piccoli.". Il cartellone diviso per temi: spettacoli al Serpente Aureo: appuntamento con il Festival Serpente Aureo con "Killer" di Aldo Nicolaj e il Teatro Strada (8 dicembre); "Il ciclo delle stagioni, il ciclo della vita", presentazione del libro di Marco Pietrzela alla biblioteca Portelli (9 dicembre); "Ma non farmi ridere", proiezioni e talk di e con Massimo Macchini, Matteo Berdini e Riccardo Minnucci (15 dicembre); Sieber Xmas Show (17 dicembre); Swing Christmas, Riccardo Foresi & That’s amore (22 dicembre); concerto di Natale (25 dicembre); concerto di Saluto al Nuovo Anno (3 gennaio); Farfalla d’oro (5 gennaio); "Casa Anton" a cura del Gad’A (7 gennaio). Per i più piccoli pronti: laboratori tematici per bambini al polo museale (6-13-20 dicembre); Il Villaggio di Natale in Piazza del Popolo, dalle ore 16 (23 dicembre); Befane-Doni, dolci e…carbone! (6 gennaio). Sport: 11° Passeggiata naturalistica di S. Stefano (26 dicembre); 15° Edizione Marche International Volley cup (27-28-29 dicembre); 14° Torneo di Scacchi rapid under 18, Enoteca regionale (14 gennaio). Tombola Intergenerazionale alla Chiesa di San Michele, a Cura di Fondazione Lavoro per la Persona (20-28 dicembre); Musiche natalizie per le vie cittadine dalle ore 17 (24 dicembre); Gran Capodanno 2023, Cenone di San Silvestro all’Enoteca regionale (31 dicembre). Commercio: "Sette su 7, Offida vi aspetta".