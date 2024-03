Offida in mostra a Trieste. Il fotografo Cameli tra fascino e tradizione

La dodicesima edizione della kermesse internazionale ’Le Vie delle Foto’ a Trieste si annuncia come un appuntamento imperdibile per professionisti e appassionati del settore. Tra i selezionati di quest’anno, spicca il nome di Luca Cameli, fotografo di reportage noto per la sua abilità nel catturare l’essenza dei momenti e delle culture che documenta, di San Benedetto. Fondato nel 2011 da Linda Simeone, imprenditrice visionaria di Trieste, ’Le Vie delle Foto’ è diventato un evento di spicco nel panorama fotografico internazionale. La mostra collettiva, che si terrà dal primo al 30 aprile. Luca Cameli, con il suo progetto dedicato al Carnevale Storico di Offida, si è distinto per la capacità di interpretare in chiave contemporanea una delle tradizioni più sentite della regione. Il Carnevale di Offida, con i suoi riti e le sue maschere, rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore, un tassello di quella memoria collettiva che Cameli ha saputo magistralmente immortalare. La scelta del tema da parte di Cameli non è casuale: attraverso la sua lente, il fotografo intende esplorare le dinamiche sociali e le tradizioni che continuano a definire le comunità, rendendo omaggio ai maestri del reportage che hanno influenzato il suo percorso artistico, da Robert Capa a Francesco Cito.

Questo approccio riflette la missione di ’Le Vie delle Foto’, che è quella di offrire uno sguardo profondo sulla società attraverso la fotografia, stimolando una riflessione sul ruolo dell’arte visiva nella conservazione della memoria storica e nell’interpretazione del presente.

L’evento si preannuncia quindi come una celebrazione della fotografia come mezzo di conoscenza e di confronto, con Luca Cameli e gli altri artisti selezionati pronti a guidare il pubblico in un viaggio visivo ricco di significati e di scoperte. La città di Trieste, con il suo ricco passato culturale e la sua vocazione all’apertura internazionale, si conferma scenario ideale per un evento che promette di lasciare un segno indelebile nel mondo della fotografia e oltre. www.leviedellefoto.it

m.g.l.