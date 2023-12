Offida, nel 2020 l’inizio dell’incubo

Leopoldo Wick era finito in carcere a giugno 2020 perché accusato di 8 omicidi volontari premeditati e 4 tentati omicidi premeditati in danno di anziani ospiti della Rsa di Offida, struttura dell’Area vasta 5. Parliamo di decessi avvenuti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019. All’uomo erano contestate le aggravanti di aver commesso i fatti con mezzi insidiosi, in riferimento alle ripetute somministrazioni indebite di farmaci come promazina, insulina, anticoagulanti, per dosi eo tipologia non previsti e controindicati, al fine di causare i decessi. All’infermiere ascolano era addebitata anche l’aggravante dell’abuso dei poteri e la violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere che espletava. Le prime mosse dell’inchiesta erano partite con le autopsie effettuate fra marzo ed aprile 2019 su due anziani deceduti, Vincenzo Gabrielli, 93 anni di Offida, e Lucia Bartolomei, 94 anni di Ripatransone. La salma della donna venne riesumata dal cimitero di Ripatransone il 29 aprile, l’autopsia disposta dalla Procura di Ascoli venne eseguita da un pool di medici legali.